Pakistan'da salgınla mücadelede yeni karar

Pakistan, koronavirüs aşısını yaptırmak istemeyenlere karşı yeni bir yöntem geliştiriyor. Yerel basında yer alan haberlere göre Pakistanlı yetkililer aşı yaptırmayanların telefon hatlarını kapatmak istiyor.

Pakistan'ın Pencap eyaletinde aşılanma oranını artırmak için yeni yaptırımlar getirildi.



Ülkede aşı olmayı reddedenlerin cep telefonları bloke edilecek.

NTV'de yer alan habere göre, haber Hindistan basınında çıktı. Pencap eyalet yetkilileri, koronavirüs aşısı olmayı reddeden vatandaşların kullandıkları cep telefonlarının bloke edilerek devre dışı bırakılacağını açıkladı.

Pencap Sağlık Departmanı Sözcüsü Hammad Raza, "Başlangıçta bu sadece bir öneriydi, ancak insanlar aşı olmakta çok tereddüt ettiler ve bu yüzden karar uygulamaya sokuldu" dedi.

Sind eyaletinde de gelecek aydan itibaren aşı olmayan memurlara maaş verilmemesi kararı alındı.

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13/06/2021 14:05