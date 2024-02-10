Pakistan'da seçim sonuçlarının geç açıklandığı gerekçesiyle düzenlenen protestoda 3 polis öldü

Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde seçim sonuçlarının geç açıklanması nedeniyle düzenlenen protestoda 3 polis hayatını kaybetti, Ulusal Demokratik Hareket Partisi (NDM) lideri Muhsin Davar da silahla yaralandı.

Geo News televizyonundaki habere göre, Davar ve destekçileri, Kuzey Veziristan'ın Miranşah şehrinde seçim sonuçlarının geç açıklanmasını protesto etmek için bir araya geldi.

Protesto sırasında çıkan çatışmada 3 polis yaşamını yitirdi, NDM lideri Davar silahla yaralandı.

Hayber Pahtunhva eyaletinde dün seçim sonuçlarına itiraz etmek amacıyla düzenlenen gösteride çıkan olaylarda 2 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Ülkede 5 yıl yasama görevini yürütecek Pakistan Ulusal Meclisi ve eyalet meclislerinin seçimi için yerel saatle 8 Şubat saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00'de sona ermişti.