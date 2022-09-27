Pakistan’da sel: Difteri nedeniyle 10 çocuk öldü

Pakistan’ın Sindh eyaletinde yaşanan sel felaketi sonrası son 2 ayda difteri sebebiyle 10 çocuk yaşamını yitirdi. Yetkililer Pakistan’ın Sindh eyaletinde yaşanan sel felaketi sonrası son 2 ayda difteri sebebiyle 10 çocuk yaşamını yitirdi. Yetkililer, salgının araştırılması ve aşılama ihtiyacının altını çizdi.

Pakistanlı,yetkililer, Sindh eyaletinde son 2 ayda 10 çocuğun difteri sebebiyle hayatını kaybettiğini belirterek, eyalette 39 difteri vakasının tespit edildiğini açıkladı.

Yetkililer, bu hastalık sebebiyle ölenlerin daha fazla olabileceğinden endişe ederken, salgının araştırılması ve aşılama ihtiyacına işaret etti.

Pakistan’da 14 Haziran’dan bu yana muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketleri sebebiyle 1638 kişi ölmüş, 12 binden fazla kişi yaralanmıştı.

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27/09/2022 12:00