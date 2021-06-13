Pakistan'da şiddetli fırtına: 10 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'ın çeşitli eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağmur ve fırtınanın yol açtığı afet ve kazalarda ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Yerel basındaki haberlere göre, gün içerisinde Hayber Pahtunhva, Belucistan ve Pencap eyaletlerinde görülen şiddetli yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Afet ve kazalarda ilk belirlemelere göre Hayber Pahtunhva’da 5, Belucistan’da 3 ve Pencap'ta 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Pencap’ta şiddetli rüzgarlar ağaçları köklerinden sökerken, bazı şehirlerde iş yeri tabelaları uçtu, binaların duvarları yıkıldı.

Bazı bölgelerde elektrik kesildi

Belucistan’ın Barkhan bölgesinde ise meydana gelen sel sonucu kırsal alanlarla kara ulaşımı kesildi.

Gilgit Baltistan ile Çitral arasındaki yol, olası nehir taşkınına karşı önlem amaçlı trafiğe kapatıldı.

Bazı yerlerde ise elektrik kesintileri yaşandı.

Şiddetli yağmur ve fırtınanın etkili olduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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13/06/2021 16:11