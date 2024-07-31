Pakistan'da şiddetli yağışlar sebebiyle 25 kişi öldü

Dawn gazetesinin haberine göre, Hayber Pahtunhva eyaletinin çeşitli bölgelerinde etkili olan şiddetli yağıştan dolayı çok sayıda ev hasar gördü.

Bölgeyi vuran afette çok kişi yaralandı, eyaletteki bazı evler hasar gördüğü ve 22 kişi yaşamını yitirdi.

Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Kaghan bölgesinde ise bir köprünün şiddetli yağış sebebiyle çökmesi üzerine Kaghan Vadisi'nde binlerce turist mahsur kaldı.

Sindh eyaletini de etkisi altına alan şiddetli yağışlarda 3 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan Başbakanı Şerif, Ulusal Afet Yönetim Ajansı'na talimat verdi

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ülkede etkili olan muson yağmurlarının vereceği hasara karşı gerekli tüm tedbirlerin alınması için Ulusal Afet Yönetim Ajansı'na (NDMA) talimat verdi.

Şerif ayrıca, şiddetli yağıştan etkilenen yolların hızlıca onarılması yönünde de talimat verirken bölge yetkilileriyle koordinasyonun artırılması gerektiğini söyledi.

Her yıl haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurları, Pakistan'da büyük hasara neden oluyor.