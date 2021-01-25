Pakistan’da TikTok videosu çekerken tren çarpan genç hayatını kaybetti
Pakistan'da 17 yaşındaki genç fenomen Hamza Naveed, rayların kenarında TikTok videosu çekimi sırasında tren çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
25/01/2021
Pakistan’ın Rawalpindi kentinde rayların kenarında yürüdüğü sırasında TikTok uygulaması için video çeken Hamza Naveed adlı kişi trenin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Trenin Naveed’e çarpma anları ise videoyu kaydeden arkadaşı Raja Rafaqat Zaman’ın cep telefonuna yansıdı.
Kaza sonucu olay yerine giden sağlık ekipleri, Naveed’in hayatını kaybettiğini duyurdu.
Naveed’in cenazesi Rawalpindi’daki kabristanlığa defnedildi. DHA