Pakistan'da yoğun kar yağışı: Donarak ölenlerin sayısı 23’e çıktı
Pakistan'ın Murree şehrinde yoğun kar yağışı sebebiyle araçlarında mahsur kalan ve donarak hayatını kaybedenlerin sayısı 23’e yükseldi.
09/01/2022
Yerel basındaki haberlere göre, başkent İslamabad'a 70 kilometre uzaklıktaki Murree şehrinde ve Galiyat bölgesinde, 7 Ocak akşamından itibaren yoğun kar yağışı etkili oldu.
Murree'de araçlarında mahsur kalan 23 kişi donarak öldü. Hayatını kaybedenler arasında bir polis memuru ile eşi ve 5 çocuğu da bulunuyor.
Yetkililer, kar yağışıyla beraber birçok kişinin araçlarını terk edip otellere sığınmak için hareket ettiğini, yollarda bırakılan araçların ise trafiğe neden olduğunu kaydetti.
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Turistik bölgeye, şehir dışından 125 binin üzerinde aracın giriş yaptığı belirtiliyor.
Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.