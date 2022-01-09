Pakistan'da yoğun kar yağışı: Donarak ölenlerin sayısı 23’e çıktı

Yerel basındaki haberlere göre, başkent İslamabad'a 70 kilometre uzaklıktaki Murree şehrinde ve Galiyat bölgesinde, 7 Ocak akşamından itibaren yoğun kar yağışı etkili oldu.

Murree'de araçlarında mahsur kalan 23 kişi donarak öldü. Hayatını kaybedenler arasında bir polis memuru ile eşi ve 5 çocuğu da bulunuyor.

Yetkililer, kar yağışıyla beraber birçok kişinin araçlarını terk edip otellere sığınmak için hareket ettiğini, yollarda bırakılan araçların ise trafiğe neden olduğunu kaydetti.

Pakistan'da yoğun kar yağışı: Araçlarında mahsur kalan 21 kişi donarak öldü

Turistik bölgeye, şehir dışından 125 binin üzerinde aracın giriş yaptığı belirtiliyor.

Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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09/01/2022 14:05