Pakistan'da yolcu otobüsü kazalarında 36 kişi hayatını kaybetti
25/08/2024
Pakistan’ın Belucistan eyaleti ile Azad Cammu Keşmir bölgesinde meydana gelen iki otobüs kazasında 36 kişi yaşamını yitirdi, 30’dan fazla kişi yaralandı.
Pakistan basınındaki haberlere göre, Azad Cammu Keşmir’e bağlı Haveli Kahuta’dan Ravalpindi’ye giden yolcu otobüsü, Pana Köprüsü yakınında şarampole yuvarlandı.
Kazada 25 kişi yaşamını yitirdi.
Belucistan eyaletinin Lasbella bölgesinde de Şii hacıları taşıyan otobüs, freninin boşalması sonucu şarampole devrildi.
Kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 30’dan fazla kişi yaralandı.
Pakistan'da kara yolu altyapısının bozukluğu, yetersiz güvenlik önlemleri ve dikkatsiz sürücüler nedeniyle sık sık trafik kazaları meydana geliyor.25/08/2024 15:09