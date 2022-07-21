Pakistan'daki şiddetli yağışlarda can kaybı 90'a çıktı

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21/07/2022

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Pakistan'daki şiddetli yağışlarda can kaybı 90'a çıktı

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde 1 Haziran'dan bu yana etkili olan şiddetli yağışlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 90'a yükseldi, 63 kişi yaralandı.

Belucistan Afet Yönetim Otoritesinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Ketta ve Jaffarabad şehirlerinde şiddetli yağışlar nedeniyle biri çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi.

Eyalette, 1 Haziran'dan bu yana etkili şiddetli yağışlarda ölenlerin sayısı 90'a çıktı, 63 kişi de yaralandı.

Eyalet genelinde meydana gelen sellerde 706 çiftlik hayvanı telef oldu, 4 bine yakın ev hasar gördü.

Yetkililer, 9 köprü ve çok sayıda yolun sular altında kaldığını, eyaletin 30 yıl aranın ardından ilk defa bu şekilde yoğun yağış aldığını belirtti.

21/07/2022 13:23
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TAGS: pakistan
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