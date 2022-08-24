Pakistan'dan 2022 Dünya Kupası'nda Katar'a güvenlik desteği

Pakistan ordusunun, 2022 Dünya Kupası’nda Katar'a güvenlik desteği sağlayacağı bildirildi.

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24/08/2022

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Pakistan'dan 2022 Dünya Kupası'nda Katar'a güvenlik desteği

Ulusal basındaki haberlere göre, Bakanlar Kurulu, Pakistan ordusunun 2022 Dünya Kupası’nda Katar’a güvenlik desteği sağlamasına yönelik anlaşmayı imzaladı.

Yetkililer, güvenlik desteğiyle ilgili talebin Katar’dan geldiğini ve anlaşmanın bunun üzerine imzalandığını belirtti.

Bakanlar Kurulu’nun imzası, Başbakan Şahbaz Şerif’in Katar’a ziyaretinin öncesinde geldi. Şerif, 2 günlük resmi ziyaret kapsamında bugün Katar’a gitti.

2022 Dünya Kupası, 20 Kasım-18 Aralık tarihlerinde Katar’da düzenlenecek.

24/08/2022 09:46
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TAGS: Pakistan, 2022, Dünya Kupası, Katar
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