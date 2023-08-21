Aljazeera'nın haberine göre, Kureyşi, dün yaptığı basın toplantısında, gelecek seçimlerin ertelenmesine ilişkin herhangi bir karara karşı çıkarak, durumu yargıya taşıyacaklarını belirtti ve partisi Pakistan Adalet Hareketi'nin (PTI) seçim yarışında diğer partilerle eşit koşullara sahip olması talebinde bulundu.

Kureyşi düzenlediği basın toplantısından saatler sonra gözaltına alındı.

Geçici hükümetin İçişleri Bakanı Sarfraz Bugti, Kureyşi'nin gözaltına alınmasının eski Başbakan Han'ın görevden alınmasında ABD'nin rolü olduğuna ilişkin iddiaların ortaya atılmasıyla ilişkili olduğunu belirtti.

Bugti, Kureyşi'nin "devlet sırlarını ifşa etmek ve ulusal çıkarlara zarar vermekle" suçlandığını söyledi.

PTI'den yapılan yazılı açıklamada ise Kureyşi'nin gözaltına alınmasında, komplo atfı yapıldığı iddia edilen gizli belgeleri ifşa ettiğine ilişkin herhangi bir kanıt olmadığı ve eski Bakanın zaten soruşturma için Federal Soruşturma Ajansı (FIA) ile işbirliği içinde olduğu bildirildi.

PTI Sözcüsü Zülfi Bukhari, Kureyşi'nin, "seçim öncesi hilelere karşı partisinin duruşunu vurguladığı" basın toplantısı nedeniyle gözaltına alındığını ileri sürdü.

Pakistan'ın eski ABD Büyükelçisi Esad Mecid Han'ın ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi ile yaptığı görüşmeye ait gizli belgede, tutuklu bulunan Han'ın ABD'nin komplosu ile görevden alındığına atıf yapıldığı iddia edilmişti.

FIA, eski Başbakan Han ve yardımcılarına Devlet Sırları Yasasını ihlal etmekten dava açmıştı.

İddialar

ABD'de yayın yapan haber sitesi The Intercept, Pakistan'ın eski ABD Büyükelçisi Esad Mecid Han ile iki ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi arasında 7 Mart 2022'de gerçekleştirildiği ileri sürülen gizli görüşmeye ait belgeye ulaştığını iddia etmişti.

Pakistan hükümetine ait olduğu ve görüşmenin içeriğinin yer aldığı öne sürülen belgeye dayandırılan habere göre ABD tarafı, eski Pakistan Başbakanı Han'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki tarafsız tutumundan dolayı duyduğu rahatsızlığı eski Büyükelçi Mecid Han'a iletmişti.

Görüşmede yer alan Güney ve Orta Asya İşleri Bürosu'ndan sorumlu Dışişleri Müsteşar Yardımcısı Donald Lu, Han hakkındaki güvensizlik oylamasının kabul edilmesi halinde Washington ile İslamabad arasında daha sıcak ilişkiler kurulması vaadinde bulunarak, "Bence Başbakan'a karşı güvensizlik oylaması başarılı olursa Washington'da her şey affedilecek çünkü Rusya ziyareti, Başbakan'ın kararı olarak görülüyor. Dürüst olmak gerekirse (görevde kalması halinde) Başbakan'ın (Han) ABD ve Avrupa'dan izolasyonunun güçlü olacağını düşünüyorum." görüşünü paylaşmıştı.

Görüşmenin yapıldığı söylenen 7 Mart 2022'den bir gün sonra Pakistan’daki muhalefet partileri, eski Başbakan İmran Han'a karşı "güvensizlik oyu" önergesini Ulusal Meclis Başkanı Sekreterliğine sunmuştu.

Söz konusu görüşmeden bir ay sonra, 10 Nisan 2022'de Pakistan Parlamentosunda yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.

Pakistan Seçim Komisyonu seçimlerin bu yıl yapılamayacağını duyurmuştu

Pakistan Seçim Komisyonu 17 Ağustos'ta genel seçimlerin planlandığı gibi bu yıl yapılamayacağını duyurmuştu.

Erteleme kararına ilişkin açıklamada, seçim bölgelerinin yeni nüfus sayımına göre yeniden düzenlenmesi gerektiği belirtilmiş ve bu sürecin eylülde başlayıp 14 Aralık'ta sona ereceğine işaret edilmişti.

14 Aralık 2023'ün ardından da genel seçimler için ilave 90 güne ihtiyaç olacağı vurgulanmıştı.

Son genel seçimler, 25 Temmuz 2018'de yapılmıştı

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, 9 Ağustos'ta Başbakan Şahbaz Şerif'in bu yıl yapılması planlanan genel seçimler öncesi Ulusal Meclisin feshedilmesi talebini onaylamış ve parlamento feshedilmişti.

Pakistan'da son genel seçimler, 25 Temmuz 2018'de yapılmış ve İmran Han hükümeti göreve gelmişti.

Pakistan Parlamentosunda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan 2022'de Meclisteki seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.