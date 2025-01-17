Pakistan'ın ilk gözlemleme uydusu yörüngeye girdi

Pakistan, Cuma günü Çin’in kuzeyindeki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi’nden ilk yerli gözlem uydusunu uzaya gönderdi. Pakistan Uzay ve Üst Atmosfer Araştırma Komisyonu (SUPARCO), PRSC-EO1 adlı uydunun doğal kaynakları izlemek, afetlere müdahale etmek ve kentsel planlama ile tarımsal kalkınmayı geliştirmek için kullanılacağını açıkladı.

Uydu, yeryüzü yüzeyinden yansıyan güneş ışığını ve yayılan radyasyonu algılayarak veri ve görüntü toplamak için elektro-optik sensörler kullanıyor.

Çin’in Long March-2D taşıyıcı roketi, PRSC-EO1 ile birlikte Tianlu-1 ve Blue Carbon 1 adlı iki başka uydunun da yörüngeye yerleştirildiğini duyurdu.

Başbakan Şahbaz Şerif, "SUPARCO liderliğindeki bu başarı, uzay bilimi ve teknolojisinde ülkemizin büyüyen yeteneklerini ortaya koyuyor" dedi.

Dünya gözlem uyduları sektörü şu anda 5 milyar dolarlık bir piyasa değeri ile ticari uzay endüstrisinin en hızlı büyüyen alanlarından biri olarak görülüyor. Novaspace, bu piyasanın 2033 yılına kadar 8 milyar doları aşacağını öngörüyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Hindistan gibi ülkeler, yeryüzünü haritalamak için kendi devlet ve özel uydu takımyıldızlarını inşa ediyor. Bu ay Hindistanlı girişim Pixxel, ülkenin ilk özel uydu takımyıldızını fırlatarak dikkatleri üzerine çekti.