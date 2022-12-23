Pakize Suda son yolculuğuna uğurlandı

Pakize Suda, 2016 yılında kanser tedavisi gören kardeşi Nuran Suda'yı, ertesi yıl da annesi Sehavet Suda'yı kaybetmişti. Üst üste yaşadığı büyük acılar sağlığını etkileyen 70 yaşındaki sanatçıya, demans teşhisi konulmuştu.

Pakize Suda geçtiğimiz yıl 'akıl zayıflığı' nedeniyle tedavi görmeye başlamış, opera sanatçısı ablası Ayşe Suda tarafından açılan vesayet davası sonucu yeğeni Dilara Elagözlü teyzesi Suda'ya vasi olarak atanmıştı.

"SEVENLERİNE BAŞ SAĞLIĞI DİLİYORUZ"

Suda'nın beynine pıhtı atması sonucu çarşamba günü hayatını kaybetti. Pakize Suda'nın yeğeni Dilara Elagözlü yaptığı açıklamada, "Bir süredir rahatsız olan ve tedavi görmekte olan sevgili teyzemiz Pakize Suda, beynine pıhtı atması sonucu bu sabah yaşamını yitirmiştir. Çok üzgünüz. Sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

SANAT CAMİASINDAN KATILIM OLMADI

Ünlü oyuncu ve yazar Pakize Suda, öğle namazına müteakip Muğla Kurşunlu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Pakize Suda, Şehir Yeni mezarlığında toprağa verildi.

VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Pakize Suda'nın ölümünün ardından 2015 senesinde sunuculuğunu yaptığı bir programı sırasında söylediği vasiyeti akıllara geldi. O dönem Sezen Aksu'nun yaşamını yitiren Aysel Gürel için 5 bin fidan diktirdiğini öğrenen Suda, kendisi için de bir vasiyette bulunmuştu. Aksu'ya seslenen Suda, “Sezen benim de arkamdan bir hatıra ormanı yaptır" demişti.

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23/12/2022 14:15