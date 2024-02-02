'Palalı Sabri' silahlı saldırıda öldürüldü

Türkiye Gezi Parkı olaylarında göstericilere pala ile saldırması nedeniyle "Palalı Sabri" adıyla tanınan Sabri Çelebi, uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü.

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02/02/2024
NTV

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'Palalı Sabri' silahlı saldırıda öldürüldü

Kısa süre sonra gruptaki bir kişi silahla Çelebi'ye ateş ettikten sonra kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralanan Sabri Çelebi'yi ambulansla hastaneye götürdü. Çelebi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

02/02/2024 08:59
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TAGS: palalı sabri, öldü,
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