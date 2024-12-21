Palandöken'de çığ düştü: Milli sporcu Emre Yazgan hayatını kaybetti

Erzurum'da Palandöken Dağı'nda Judo Genç Milli Takımı sporcuları antrenman yaparken çığ düştü. Olayda 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Ağır yaralanan 16 yaşındaki milli sporcu Emre Yazgan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan birinin de Emre Yazgan'ın ikizi olduğu öğrenildi.

Palandöken Dağı'nda saat 10.00 sıralarında Judo Genç Milli Takımı'nın 15 kişilik sporcu ekibi, başlarında antrenörleriyle kondisyon depolamak için doğa yürüyüşüne çıktığı sırada çığ düşmesi meydana geldi.

Olayda 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Sağlık Bakanlığı, ağır yaralı olan Judo Milli Takımı sporcusu Emre Yazgan'ın (16) hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan ilk açıklamada, "Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde meydana gelen çığ düşmesi sonucu 5 kişi yaralanmıştır. Yaralılar, hastanelerimizde tedavi altına alınmıştır. Judo Milli Takımı sporcumuz Emre Yazgan'ın durumu ciddiyetini korumakta olup, tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir." bilgisi verildi.