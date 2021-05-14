Palm Beach’te önlem şart…
14/05/2021
Gazimağusa'da Palm Beach sahilinde yaklaşık bir hafta içinde 3 genç boğulma tehlikesi geçirdi.
Bugün saat 13.30 sıralarında, Palm Beach plajında, 28 yaşındaki Suluman Khan, denizin dalgalı oluşundan dolayı boğulma tehlikesi geçirdi. Söz konusu genç arkadaşları tarafından kurtarılırken yoğun bakıma alındı.
Geçtiğimiz Çarşamba günü ise aynı plajda 24 yaşındaki Karl Loic Nguetcha, denizin dalgalı oluşundan dolayı boğulma tehlikesi geçirmişti.
Öte yandan, geçtiğimiz hafta cumartesi günü saat 17.30 sıralarında yine Plam Beach plajında, 20 yaşındaki Friday Solamon da boğulma tehlikesi geçirmişti.
Gazimağusa'da Palm Beach sahilinde bir haftada 3 gencin boğulma tehlikesi geçirmesi söz konusu sahilde önlem alınması gerektiğini gözler önüne serdi.