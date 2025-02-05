Palma ve Dendias bir araya geldi

Güney Kıbrıs’ta bulunan Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, bugün Rum mevkidaşı Vasilis Palmas ile görüştü.

Rum Devlet Radyosu ve Televizyonu RİK’in haberine göre, Savunma Bakanları, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın, Birleşmiş Milletler Tüzüğü ilke ve değerlerine, uluslararası hukuk ve deniz hukukuna saygı duyulmasıyla, Doğu Akdeniz’de güvenlik, istikrar ve barış unsuru oluşturduğunu vurguladı.

Yunan Savunma Bakanı ile temaslarının ardından açıklama yapan Rum Savunma Bakanı Palmas, Rum Yönetimi’nin haklı taleplerinin ileriye götürülmesinde ve Rum halkının çıkarlarının güvence altına alınmasında, Yunanistan’ın katkılarından dolayı Dendias’a teşekkürlerini sundu.

Palmas, Kıbrıs Rum tarafının; Kıbrıs sorununun çözümlenmesi hedefiyle müzakerelerin yeniden başlaması için sarf ettiği çabalar konusunda da Dendias’a bilgi verdi.

Her iki bakan görüşmede ayrıca Güney Kıbrıs’taki güvenlik durumu, Ukrayna savaşı, Doğu Akdeniz’deki jeopolitik durum ile Orta Doğu’daki gelişmeleri de ele aldı.

Yunan Savunma Bakanı Nikos Dendias ise açıklamasında ülkesinin, BM kararları ve AB müktesebatı çerçevesinde Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözüm bulunması için Rum Yönetimi’nin çabalarından yana olan görüşünü de yineledi.