Pamela Anderson'dan Trump'a Assange için 'son çağrı'

Geçtiğimiz gün görevindeki son karar olarak yaklaşık 100 kişiye af ve ceza indirimi yasası getiren Donald Trump’a ABD'li oyuncu Pamela Anderson’dan çağrı geldi. ABD'ye iadesi ve kefaletle serbest kalma talebi reddedilen WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ın serbest bırakılması için bugün görev süresi dolacak olan Başkan Trump'a çağrıda bulundu.

ABD yönetimlerinin savaş suçlarını ifşa eden yüz binlerce gizli belgesini yayımlayan WikiLeaks'in kurucusu Assange'ın uzun süredir destekçisi ve arkadaşı olan Anderson, Fox TV'de katıldığı bir programda Assange için Trump'a son bir çağrıda bulundu.



ABD’li aktris Anderson, görevdeki son günü bugün dolacak olan Trump'ın 'doğru adımı atarak' af listesine Assange' da eklemesini istedi.



Bu çağrısını, Beyaz Saray yetkililerinin, ABD başkanının son gününde yaklaşık 100 kişiye af çıkaracağına' dair açıklamalarının ardından yapan Anderson, "Tüm dünya Julian Assange'ı affetmesini istiyor. Bu, Trump için dünya üzerinde gerçekten bir izlenim bırakma zamanı. Bu, tarihte, yaşamı boyunca doğru karar verebileceği anlardan biri. Dünyadaki pek çok kişi ona destek olur ve minnet duyar" ifadelerini kullandı.



KEFALETLE SERBEST BIRAKILMA TALEBİ REDDEDİLMİŞTİ



ABD'nin WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ın casusluk suçlamalarından teslim edilmesi için yaptığı başvuruyu 6 Ocak'ta gerçekleşen duruşmada reddeden Londra'daki Merkez Ceza Mahkemesi Yargıcı Vanessa Baraitser, diğer yandan Assange'ın kefaletle serbest bırakılma talebine de geçit vermemişti.



İadeyi reddetme kararını WikiLeaks kurucusunun ruh sağlığı ve ABD'de intihar riskiyle gerekçelendiren Yargıç Baraitser, Assange'ın tecritte tutulduğu sıkı güvenlik hapishanesinde kalmaya devam etmesine hükmetmişti.



Assange'a 17 yeni suçlama yönelten ABD Adalet Bakanlığı, kararı temyize götürmüştü.



8 YILDIR HAPİSTE



2012 yılında İsveç'e cinsel saldırı suçlamalarından iadesi istenen Assange, kefaletle serbestken, İsveç'in kendisini ABD'ye teslim edeceği gerekçesiyle Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı. 7 yıl kaldığı elçilikten geçen yıl Ekvador'un sığınma hakkını geri almasının ardından Britanya polisi tarafından zorla çıkarılan Assange, Londra'daki yüksek güvenlikli Belmarsh cezaevine konuldu. Bu arada İsveç, hakkındaki suçlamaları düşürdü.

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19/01/2021 13:58