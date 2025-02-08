Pameo Ice Cream’den Lezzet ve Doğallıkta Yeni Bir Deneyim

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08/02/2025

Pameo Ice Cream’den Lezzet ve Doğallıkta Yeni Bir Deneyim

Doğal ve kaliteli içeriklerle üretilen dondurmalar, sağlıklı beslenmeye önem veren tüketiciler tarafından her geçen gün daha fazla tercih ediliyor. Bu anlayışla üretim yapan Pameo Ice Cream, keçi sütü kullanarak hazırladığı dondurmalarıyla hem lezzeti hem de doğallığı bir araya getiriyor.

Sürdürülebilirlik ve çevreye duyarlılık ilkeleri doğrultusunda üretim yapan marka, her yaştan insanın güvenle tüketebileceği dondurmalar sunuyor. Yerel değerleri koruyarak küresel standartlarda üretim gerçekleştiren Pameo Ice Cream, sağlıklı ve doğal dondurma sevenler için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor.

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TAGS: Pameo Ice Cream, haber, kktc
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