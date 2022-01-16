Pamir: KKTC gibi petrol ve doğal gazda dışa bağımlı ülkeler yenilenebilir enerjiye yönelmeli

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte dünyada artan petrol ve doğal gaz fiyatlarının nedenleri irdelendi.

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü öğretim görevlisi Necdet Pamir etkinlikte, dünya enerji tüketimi içinde petrol ve doğal gazın büyük önem taşıdığını ve geleceğe yönelik yapılan senaryolarda bu kaynakların yine ağırlıklı olarak yer alacağını söyledi.

Her iki kaynağın sadece yakıt olarak kullanılmadığına dikkat çeken Pamir, “Petrol ve doğal gaz aynı zamanda sanayi alanı ile elektrik üretiminde yaşamsal öneme sahip kaynaklardır” dedi.

Pamir, petrol ve doğal gaz fiyatlarının sadece arz ve talebe göre değil, çok daha fazla faktöre (OPEC ve OPEC dışı devletlerin politikaları, depolama kapasiteleri, yedek üretim kapasitesi, mevsimsel etkenler, küresel ısınma ve doğal afetler, spekülatif hareketler, jeopolitik faktörler, vb.) bağlı olarak oluştuğunu da söyledi.

Tüm dünyada 2019 sonu ve 2020’nin ilk yarısında gerçekleşen pandemi nedeniyle yaşanan küresel kapanma sürecinin, tüm enerji kaynaklarına yönelik talebi en alt seviyelere indirdiğini kaydeden Pamir, “Bu olağanüstü talep daralmasıyla, fiyatlar muazzam oranda düştü” dedi.

Pamir, kapanma süreci sonrasında özellikle küresel ölçekte aşılanmanın verdiği güvenle ve kapanmanın yarattığı baskıdan kurtulma güdüsüyle; bu kez da tam tersine bir sürecin başladığını belirterek, “Sonrasında seyahatlerde artış, sanayi üretiminde canlanma gibi etkenlerle petrol ve doğal gaz talebinde olağanüstü bir artış yaşandı” ifadesini kullandı.

Bu dönemde arzın talebi karşılamakta zorlandığını da vurgulayan Pamir, fiyatların ise öngörülemeyecek oranda arttığını anımsattı.

Pamir, Uluslararası Enerji Ajansı’nın 2021 Ekim ayı raporunda 4 farklı senaryo bulunduğunu ve bu senaryolar ışığında, petrol fiyatlarının çok farklı olacağı öngörüsü bulunduğunu söyledi.

Devletlerin daha az karbon salımı, daha fazla yenilenebilir kaynak kullanımı, daha verimli enerji sistemleri ve daha az tüketime yönelik taahhütlerinin yerine getirileceği varsayımına dayalı “Açıklanan Politikalar Senaryosu”nda, OECD ülkeleri petrol ithal fiyatının 2030’da 77 $/varil, 2050’de ise 88 $/varil olacağı tahminleri bulunduğunu dile getiren Pamir, “Buna karşın aynı raporun “2050’de Net Sıfır Salım” senaryosunda petrol fiyatları 2030’da 36 $/varil ve 2050’de 24$/varil olarak öngörüldü” bilgisini paylaştı.

Pamir, ayrıca bu sonuçlar ışında KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti gibi neredeyse petrol ve doğal gazda tamamen dışa bağımlı ülkelerin daha fazla yenilenebilir kaynaklara dayalı politikalara ağırlık vermeleri gerekliliğini de ifade etti.

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16/01/2022 09:57