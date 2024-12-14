Pamir'den geçemedi

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14/12/2024

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Pamir'den geçemedi

Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hint Keneviri) İthal ve Tasarruf suçlarından tutuklanan alman uyruklu zanlı Cimberly Papenfuss  bugün sabah mahkemeye  çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğunde görevli polis memuru Görkem Taşlı dün saat 22:00’da Ercan Havalimanı'nda gelen yolcu salonu içerisinde Polis Genel Müdürlüğü Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli Polis ekipleri tarafından Pamir isimli köpeğin zanlı Cimberly Papenfuss’un  valizine tepki vermesi sonucunda yapılan aramada 4 adet üzerlerinde Pueblo yazılı mavi renk tütün paketleri içerisinde yaklaşık 100 gram ağırlığında tütün ile karışık Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını belirtti. Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis,  zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)

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