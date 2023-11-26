Pamuklu - Kumyalı Anayolu'nda kaza! 2 Yaralı

Bugün saat 15.00 sıralarında, Pamuklu - Kumyalı Anayolunun 4-5 km'leri arasında, bir kaza meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı tarafından verilen bilgiye göre, Yaşar Kara (E-75), yönetimindeki DJ 988 plakalı aracı ile Pamuklu istikametinden, Kumyalı istikametine doğru seyrettiği sırada gidişine göre sola meyilli viraja geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç yolun solundan çıkıp toprak sete çarpıp takla atmıştır.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Yaşar Kara ve araçta yolcu olarak bulunan Nurten Kara (K-77) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri sürüyor.

Polisin soruşturması devam etmektedir.