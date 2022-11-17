Pamuklu-Çayırova anayolunda kaza

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17/11/2022

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Pamuklu-Çayırova anayolunda kaza

Pamuklu-Çayırova anayolunda bugün meydana gelen kazada sürücüsünün direksyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, toprak sete çarpıp takla attı. Kazada yaralanan sürücü, tedavi altına alındı

Polis Basın Subaylığı’nda verilen bilgiye göre,  kaza bugün saat 15:10 raddelerinde meydana geldi.

Clair Louise Eva (K-32), yönetimindeki JV 842 plakalı salon araç ile Pamuklu istikametinden Çayırova istikametine doğru seyrettiği esnada, gidişine göre yolun sağından  çıkarak tarla içerisindeki toprak sete çarpıp takla attı.

 Kaza sonucu yaralanan Clair Louise Eva kaldırıldığı Gazimagusa Devlet Hastanesi’nde tedavisi halen sürüyor.

17/11/2022 17:10
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TAGS: Pamuklu-Çayırova anayolunda kaza
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