Pamuklu-Çayırova anayolunda kaza
17/11/2022
Pamuklu-Çayırova anayolunda bugün meydana gelen kazada sürücüsünün direksyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, toprak sete çarpıp takla attı. Kazada yaralanan sürücü, tedavi altına alındı
Polis Basın Subaylığı’nda verilen bilgiye göre, kaza bugün saat 15:10 raddelerinde meydana geldi.
Clair Louise Eva (K-32), yönetimindeki JV 842 plakalı salon araç ile Pamuklu istikametinden Çayırova istikametine doğru seyrettiği esnada, gidişine göre yolun sağından çıkarak tarla içerisindeki toprak sete çarpıp takla attı.
Kaza sonucu yaralanan Clair Louise Eva kaldırıldığı Gazimagusa Devlet Hastanesi’nde tedavisi halen sürüyor.