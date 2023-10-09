Pamuklu-Çayırova anayolunda kaza: 2 yaralı

Pamuklu - Çayırova anayolunda bu akşam meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, saat 18.30 sıralarında Pamuklu - Çayırova Anayolunun 3-4 km'leri arasında meydana geldi.

Metehan Yıldız (E-32), yönetimindeki FA 719 plakalı araç ile İskele istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun solundan çıkarak toprak sete ardından da ağaca çarptı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Oğuz Ata (E-32) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.

Soruşturma devam etmektedir.