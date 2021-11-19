Pamuklu'da eski eser operasyonu 5 kişi tutuklandı

Pamuklu köyü ağıllar bölgesindeki ormanlık alanda polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda eski eser ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi tutuklandı

18 Kasım tarihinde saat 16:00 sıralarında, Pamuklu köyü ağıllar mevkiindeki ormanlık alan içerisinde, polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu A.D.(E-35) tarafından saklamış olduğu yerden almak istediği sırada; eski eser niteliği olduğu düşünülen 26 adet muhtelif ebatlarda topraktan mamül testi, 3 adet bilezik, 1 adet küçük metal heykel, 1 adet siyah renk üzeri işlemeli taş ve1 adet büyük metal baş heykeli tespit edilerek el konuldu. Bahse konu şahıs suçüstü tutuklandı

Olay ile ilgili yürütülen ileri soruşturma kapsamında mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen S.K(E-32), M.T.(E-44), B.B.(E-46) ve M.K.(E-46) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor

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19/11/2021 13:28