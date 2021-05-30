Panagia Kyras Konservasyon Projesi’yle ilgili saha çalışmalarına başlandı

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30/05/2021

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Panagia Kyras Konservasyon Projesi’yle ilgili saha çalışmalarına başlandı

ARUCAD Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Lâtife Sümmerer’in İki Toplumlu  Kültürel Miras Teknik Komitesi tarafından desteklenen Karpaz-Sazlıköy/Livadya’da konumlanan Panagia Kyras Konservasyon Projesi için fon sağlandığı ve saha çalışmalarına başlandığı açıklandı.

ARUCAD  tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Proje  Sümmerer’in başkanlığında yürütülecek.

Açıklamada, ARUCAD öğretim üyesi Prof. Dr. Marko Kiessel’in ise  bugünlerde Eski Eserler ve Müzeler Dairesi desteğiyle yine Dipkarpaz’da yer alan “Aphendrika Araştırma Projesi”ni yürüttüğü anımsatıldı.

Açıklamada, “2021-2022 Akademik Yılında eğitime başlayacak ARUCAD Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, iki önemli proje ile Kıbrıs’ın geçmişi ve geleceği için saha çalışmalarına başlayarak öğrencilerine daha ilk yıldan uygulama olanağı sağlamaya hazır hale geldi” ifadeleri yer aldı.

 

30/05/2021 15:11
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TAGS: Panagia Kyras Konservasyon Projesi’yle ilgili saha çalışmalarına başlandı
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