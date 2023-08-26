Panama Kanalı'nda kuraklık: Geçiş sınırlamasının süresi bir yıl uzatıldı

El Nino sıcakları dünyanın boğazını tıkadı. Kuraklığın vurduğu Panama Kanalı, gemilerin geçişine yönelik kısıtlamaları bir yıl boyunca sürdürecek. İki okyanusu birbirine bağlayan su yoluna girmek için sıraya giren gemiler halihazırda deniz trafiğinde sıkıştı.

Dünya deniz ticaretinin yüzde altısını Atlantik ve Pasifik okyanusları arasından yukarı ve aşağı taşıyan Panama Kanalı, gemileri su asansörleri gibi çalışan kilitler aracılığıyla aktarmak için gereken yağmur suyu sıkıntısıyla karşı karşıya.

Kanalın alt yöneticisi Ilya Espino, AFP'ye, önümüzdeki üç ay içinde şiddetli yağışlar düşmediği sürece erişimin "bir yıllık bir dönemle karşı karşıya olduğunu" söyledi.

Espino yaptığı açıklamada, bu sürenin müşterilere nasıl uyum sağlayacaklarını "planlamaları için bir yıl" vereceğini söyledi.

Her bir geminin kanallardan geçmesi için 200 milyon litre tatlı suya ihtiyaç duyuluyor. Bu, çevredeki havzadaki yağışlarla beslenen iki yapay göl tarafından sağlanıyor. Göller aynı zamanda yaklaşık 4,2 milyon nüfuslu ülkenin yarısına da içme suyu sağlıyor.

Ancak Panama'da, kanal yöneticileri tarafından su yolu maksimum su çekimi (su derinliği) 13,11 metre (43 feet) olan gemilerle sınırlandırıldı.

Kararın arkasında ise küresel ısınma var. El Nino ısınmaları sebebiyle Panama Kanalı, şiddetli bir kuraklık çekiyor.