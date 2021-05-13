Panama’da 6.0 büyüklüğünde deprem

Panama'nın güneyinde 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı.

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13/05/2021

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Panama’da 6.0 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Panama’nın güneyinde 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Merkez üssü Punta de Burica kasabasının 31 kilometre güneydoğusu olduğu belirtilen depremin 10 kilometre derinlikte kaydedildiği aktarıldı. İlk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi.

13/05/2021 17:43
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TAGS: Panama, deprem
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