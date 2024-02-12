Panathinaikos 3 puanı 3 golle aldı

Yunanistan Süper Ligi'nde teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, deplasmanda Panserraikos'u 3-0 mağlup etti.

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12/02/2024

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Panathinaikos 3 puanı 3 golle aldı

Ligin 22. haftasında Serres Stadı'nda oynanan maçta konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Benjamin Verbic, 31. dakikada Sebastian Palacios ve 90+1. dakikada Alexander Jeremejeff attı.

Bu sonuçla puanını 50'ye çıkaran Panathinaikos, maç fazlasıyla ikinci sıraya yükselirken, Panserraikos 23 puanla 8. sırada kaldı.

12/02/2024 10:41
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TAGS: Panathinaikos, spor, haber
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