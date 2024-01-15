Panathinaikos 3 puanı duraklamada kaçırdı

Yunanistan Süper Ligi’nin 18’inci haftasında AEK, OPAP Arena’da oynanan maçta Panathinaikos’u konuk etti.

Fatih Terim’in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathianaikos, Atina derbisinden 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.

Ligde zirveyi yakından ilgilendiren derbide perdeyi 24’üncü dakikada savunma arkasına sarkan Levi Garcia’nın attığı golle AEK açtı: 1-0. Fatih Terim’in öğrencileri 31’inci dakikada Tin Jedvaj’ın kafa golüyle eşitliği sağladı: 1-1. İlk yarı 1-1 sona erdi.

Mücadelenin 66’ncı dakikasında bir duran top organizasyonunda ceza sahası içinde topu önünde bulan Brezilyalı futbolcu Willian Arao, takımını öne geçirdi: 1-2. Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Arao, ligdeki 3’üncü golünü kaydetti.

Müsabakanın 90+4'üncü dakikada AEK atağında hakem VAR incelemesi sonucunda elle oynamaya hükmetti ve penaltı noktasını gösterdi. AEK'da Levi Garcia, 90+6'ncı dakikada penaltıdan bulduğu golle skoru eşitledi: 2-2.

Karşılaşmanın kalan süresinde başka gol olmayınca Fatih Terim’li Panathianikos, deplasmandan 2-2'lik beraberlikle döndü. Öte yandan ev sahibi AEK’nın 59’uncu dakikada Levi Garcia ile bulduğu gol VAR incelemesi sonrasında faul gerekçesiyle iptal edildi.

Ayrıca bir dönem Kayserispor ve Galatasaray’da forma giyen Nordin Amrabat ile 4,5 sezon Beşiktaş’ta oynayan Domagoj Vida, Atina derbisinde AEK formasıyla Fatih Terim’e rakip oldu.

Haftaya lider giren Panathinaikos, bu beraberlikle puanını 41 yükseltse de ilk sıradaki PAOK'un ardından 2'nci sırada yer aldı. AEK ise puanını 39 yaptı ve 3’üncü sırada bulunuyor.