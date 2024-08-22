Panathinaikos, Manchester United'dan transferini duyurdu

Panathinaikos, bir süredir peşinde olduğu transferde mutlu sona ulaştı.

Yunanistan ekibi Manchester United'ın genç oyuncusu Facundo Pellistri'yi kadrosuna kattı.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Panathinaikos oyuncu için Premier Lig devine 6 milyon Euro ödeyecek. Aynı zamanda anlaşmada bonus ödemeler de yer alacak.

Yunan ekibi Pellistri'nin sonraki satışından Manchester United'a yüzde 45 pay verecek.