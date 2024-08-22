Panathinaikos, Manchester United'dan transferini duyurdu
Yunanistan ekibi Panathinaikos, Manchester United'dan Facundo Pellistri'yi kadrosuna kattı.
22/08/2024
Panathinaikos, bir süredir peşinde olduğu transferde mutlu sona ulaştı.
Yunanistan ekibi Manchester United'ın genç oyuncusu Facundo Pellistri'yi kadrosuna kattı.
BONSERVİSİ BELLİ OLDU
Panathinaikos oyuncu için Premier Lig devine 6 milyon Euro ödeyecek. Aynı zamanda anlaşmada bonus ödemeler de yer alacak.
Yunan ekibi Pellistri'nin sonraki satışından Manchester United'a yüzde 45 pay verecek.22/08/2024 11:26