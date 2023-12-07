Pandalar, İskoçya'dan Çin'e birinci sınıf seyahat edecek

Son 12 yıldır Birleşik Krallık'da yaşayan iki panda, Çin'e dönüş uçuşlarında birinci sınıf muamele görüyor.

Yang Guang ve Tian Tian'ın yaşadığı Edinburgh Hayvanat Bahçesi'nin genel müdürü, ikilinin İskoçya'dan 13 saatlik uçuşta "birinci sınıf konaklama" göreceğini söyledi.

Pandalar, 4 Aralık Pazartesi günü Çin'in Siçuan bölgesine gidecek charter uçağıyla yapacakları yolculuk öncesinde taşınacakları metal kasalarda yemek yemeye ve uyumaya alışmaya çalışıyordu.

Hayvanat bahçesinin Genel Müdürü Dave Field, kasaları "birinci sınıf yatak odası konaklaması" diye tanımladı ve Yang Guang'la Tian Tian'ın yolculuğun büyük bölümünde muhtemelen uyuyacaklarını söyledi.

Bununla birlikte Field, pandaların atıştırmak için "birkaç bambu" alabileceklerini de sözlerine ekledi.

Dave Field, BBC Radio 4'un Today programında, "Konforlu, sıcak, düşük ışık seviyeli bir ortamdalar ve hepimizin birinci sınıf yolculuklarda yaptığı gibi çoğunlukla sadece uyuyacaklar" dedi.

Edinburgh Hayvanat Bahçesi'nin demircisi Rab Clark tarafından hayvanlar için özel yapılan kafeslerde asma kilitli sürgülü kapılar, tuvalet pedleri ve bakıcıların uçuş sırasında hayvanları izleyebilmeleri için çıkarılabilir bölmeler bulunuyor.

Panda çifti ilk olarak İskoçya Kraliyet Zooloji Derneği'yle Çin Yaban Hayatı Koruma Derneği arasındaki 10 yıllık anlaşmanın parçası olarak Edinburgh Hayvanat Bahçesi'ne ödünç verilmişti.

Tian Tian'ın bir yavru doğurabileceği umuduyla ödünç süresi iki yıl uzatılmıştı ancak girişimler başarısız oldu.

Edinburgh'da kıdemli bir hayvan bakıcısı olan Michael Livingstone, Çin'e dönen hayvanlara eşlik eden ekibin parçası olarak seçildi.

Livingstone, pandalar hakkında şunları söyledi:

Onlara bakmak çok farklı, ekip olarak pek çok farklı ayı türüne baktık ve pandalara bakmak için ne tür engelleri aşmamız ve üstesinden gelmemiz gerektiğini bildiğimizden oldukça emindik ama pandalar geldiğinde düşündüğümüzden tamamen farklıydı.

Çok hassas ve özel bir tür oldukları için onlarla ya da etraflarında yapmamız gereken tüm farklı şeyleri hızlıca öğrendik.

Independent Türkçe