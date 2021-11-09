Pandemi alışverişi geride pişmanlık bıraktı

İngiltere’de bir sigorta şirketi, pandemi döneminde yapılan alışverişler üzerinden bir anket düzenledi.

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09/11/2021

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Pandemi alışverişi geride pişmanlık bıraktı

İngiltere’de bir sigorta şirketi, pandemi döneminde yapılan alışverişler üzerinden bir anket düzenledi. Ankete göre, her 10 kişiden biri pandemi sırasında aldığı şeylerden pişman oldu.

Pandemi karantinaları, insanların evde veya bahçede keyifle kullanabilecekleri veya formlarını koruyabilecekleri bazı ürünlerin satışlarında artışa neden oldu.

4 bin kişiyle yapıyan bir anket, bazılarının satın aldıklarına pişman oldukları ürünleri sattığını veya başkasına verdiğini tespit etti.

İngiltere’de en çok alınan şeylerden biri de jaukiziydi ve 2020'de jakuziler için kaza sonucu oluşan hasar taleplerinde yıllık bazda yüzde 188 artış oldu.

Ankete göre, her 10 kişiden biri pandemi sırasında jakuzilerden kendin yap aletlerine kadar çeşitli ürünleri satın almaktan pişmanlık duyduğunu belirtti.

Jakuzi kazaları sigorta taleplerine yol açtı.

Oyun ekipmanları, ev jimnastik aletleri, bisikletler, giyim ve mücevherat, müzik aletleri, ekmek yapma makinesi, bahçe mobilyaları, pizza fırınları ve jakuziler gibi mutfak aletlerinin hepsinin pişmanlık listesinde yer aldığı belirtildi.

09/11/2021 10:21
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TAGS: Alışveriş, pandemi, İngiltere
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