Pandemi depresyonundan korunmak için 1 saat yeterli

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan genetik bir çalışma, pandemiyle birlikte artan sorunlara anahtar oldu. 840 bin yetişkinden alınan verilerle yapılan araştırma sonucunda yalnızca 1 saat erken uyanmanın depresyon etkilerini %23 oranında azalttığını ortaya koydu.

Pandemi süreciyle birlikte zorunlu hale gelen kısıtlamalarla birlikte artan yalnızlık hissi birçok kişi için ruhsal sıkıntılara davetiye çıkardı. Depresyon, panik atak, kaygı ya da mutsuzluk gibi sebeplerle psikoloğa başvuran kişi sayısı da arttı. Bilim alanında dev bir araştırmayla ortaya konulan net veriler depresyondan korunmak ve hatta kurtulmak için sabahları 1 saat erken uyanmanın sonuçlarını ortaya koydu.

Amerikan Tabipler Birliği tarafından çıkarılan tıp dergisi JAMA Psychiatry’de geçen hafta yayınlanan genetik çalışma kendi alanında bir ilk olma özelliğini de taşıyor. Uyku sürelerinin zihinsel sağlık üzerinde etkili olduğu bilinse de, net verilen bu araştırmanın ardından ortaya konmuş oldu.

Harvard Üniversitesi, Colorado Üniversitesi ve MİT Board Enstitüsü’nün ortak olarak yürüttüğü çalışmalar sonucunda tam 840 bin yetişkinin uyku alışkanlıklarının incelenmesinin ardından daha erken uyuma ve daha erken uyanma eğilimlerinin temel depresif ruh halleri üzerindeki etkileri incelendi.

Prof. Celine Vetter konuyla ilgili açıklamasında, uyuma eğilimlerinin ruh hali ile alakalı olduğunun bilindiğini ancak bu araştırmayla birlikte uyku sürelerinin ne kadar ve nasıl etkili olduğunun daha net sonuçlarla anlaşıldığını belirtti. Çarpıcı araştırmanın sonuçları 27 Mayıs günü hakemli tıp dergisinde yayınlandı, araştırma sonuçları insanların düzenli olarak normal uyuma eğilimlerine göre 1 saat erken uyanmasının depresyon belirtilerini %23 oranında azalttığını gösterdi. Bu araştırma kronotipin yani kişinin uyku eğilimlerinin depresyon tehlikesine karşı etkili olduğunu gösteren en güçlü kanıtlardan birini oluşturuyor.

ZİHİN SAĞLIĞINIZ İÇİN UYKU EĞİLİMLERİNİZİ YÖNETİN

Önceliğimiz yapılan bu araştırmanın sonuçlarına uyarak, uyku saatimizi 1 saat erkene çekmek ve bunu düzenli bir şekilde yaklaşık 1 ay boyunca uygulamak olmalıdır. Böylece depresif ruh halinden korunarak, daha sağlıklı ve zinde bir şekilde güne başlayabilirsiniz.

Serin ve karanlık bir ortamda uyuyarak daha kaliteli bir uyku geçirebilir ve bağışıklık sistemi üzerinde önemli bir yeri olan melatonin hormonunuzun etkin bir şekilde salgılanmasını sağlayabilirsiniz.

Günlük ortalama uyku saatinin yaklaşık 8 saat olmasının, beyin kapasitesi ve unutkanlık üzerinde de etkili olduğunu unutmayın.

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01/06/2021 18:04