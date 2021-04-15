Pandemi Elimizi Yordu

Dünyada ve ülkemizde tek gündem maddesi olan Koronavirüs ile mücadele hız kesmeden devam ederken alınan tedbirler ile yaşam alanlarımızda geçirdiğimiz süre her geçen gün artıyor.

Evlerde geçirilen süre zarfında ise uzaktan eğitim ve çalışma şekli ile birlikte yemek, bulaşık gibi çoğalan rutin ev işleri tekrarlayan ve zorlayıcı el bilek hareketlerini de beraberinde getirdi. Bu durum travma etkisi yaptığı için tendinit görülme sıklığını arttırdığını belirten Romatem Fulya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği Fizyoterapisti Yonca Köksal,” Uzun süre telefonu kulakta tutmak, gece dirseği kıvırıp baş altına koymak, dersleri bilgisayardan takip eden çocukların uzun süre dirsekleri ile masada el çenede oturması gibi birçok durum bu soruna neden olabilir. Günlük hayatta göz ardı etiğimiz ellerimizde oluşabilecek küçük bir yaralanma bile kişinin fiziksel ve duygusal dengesini etkileyip yaşam kalitesini düşürebilir.” ifadelerini kullandı.

1 Aralık 2019 tarihinde Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan çağın felaketi Koronavirüsü önce uzaktan izledik, 11 Mart 2020 tarihi itibariyle ise Türkiye’de görülen ilk vaka ile bu tehlikeyi yakından hissettik. Virüsün yayılımını engellemek için alınan terbiler ile beraber evlerde geçirdiğimiz sürede bir hayli arttı. Bu süreçte telefon, bilgisayar ve tablet gibi teknolojik aletlerin kullanımınartmasının yanı sıra çoğalan rutin ev işleri de eklenince el ve kollarımıza daha çok yük bindi.

Ağrılar Vücudun Alarm Merkezi

Dirsek, el ve el bileği ağrılarının çok dikkate alınmadığını belirten Romatem Fulya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği Fizyoterapisti Yonca Köksal,” Ağrılar bizim vücudumuzun alarm mekanizmasıdır. Günlük hayatta göz ardı ettiğimiz 19'u uzun olmak üzere 27 kemikten oluşan ellerimiz hem bir duyu organı hem de uygulayıcı organımız olduğu için hayatımızda önemli bir rol oynuyor. Özellikle de yaşadığımız bu zor süreçte kendimizi daha iyi dinlemeliyiz. Salgın günlerinde gerek ev işleri gerekse teknoloji kullanımı artınca ellerin tekrarlayıcı zorlayıcı hareketleri travma etkisi yaptığı için tendinit görülme sıklığı arttı. Ayrıca el bileğini ideal pozisyonu olan 30 derece havada tutarak kullanmalıyız” dedi.

El Rehabilitasyonu Birçok Sorunun Tedavisinde Yarar Sağlıyor

Bu gibi durumlarda el rehabilitasyonun öne çıktığını vurgulayan Köksal, sözlerine şöyle devam etti: “Bu rehabilitasyon programı elden omuza kadar olan bölgedeki sorunlarla ilgilenir. Elin çeşitli yaralanmaları, kırıklar, kopuklar, sinir sıkışmaları, sinir tendon kesileri ya da yanıklar doğumsal sorunlar gibi türlü durumlarda ameliyat sonrası ya da kimi zaman ameliyatsız tedavide de kullanılır. Fluidoterapi, ultrason, lazer, manyetik alan cihazı, elektrik stimulasyon cihazları, soğuk-sıcak paket uygulama, kuvvetlendirme-germe-mobilizasyon egzersizleri, traksiyon, duyu eğitimi, atelleme gibi uygulamalar hastanın ihtiyacına göre uygulanır”

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15/04/2021 13:32