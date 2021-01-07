Pandemi etkisi: Zoom'un CEO'su servetine servet kattı

Corona virüs salgını sonrası bazı şirketler zor günler geçirmeye başladı.

Ancak özellikle teknoloji dünyasındaki bazı girişimler salgın ile popülaritesini artırdı.



O girişimlerden biri de kullanıcıların online toplantılar yapabildiği Zoom oldu.

Zira corona virüs salgını nedeniyle dünyanın dört bir yanında on milyonlarca kişi evden çalışma modeline geçti.



Yaklaşık 10 yıl önce kurulan ve aralık 2019’da 10 milyon kullanıcıya hizmet veren uygulama kısa sürede 300 milyon kullanıcı rakamına ulaştı.



Zoom'un artan popülaritesi tabiri caizse şirketin kurucusu ve CEO'su Eric Yuan'ın servetine servet kattı.

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07/01/2021 09:54