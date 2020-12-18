Pandemi Hastanesi çarşamba günü hizmete açılıyor

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18/12/2020

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Pandemi Hastanesi çarşamba günü hizmete açılıyor

Ulusal Birlik Partisi milletvekili Özdemir Berova, Meclis Genel Kurulu'nda, Pandemi Hastanesi’nde 30 bin aşının muhafaza edileceği buzdolaplarının çalışır halde olduğu ve teknik altyapının hazır olduğu bilgisini verdi. 

Berova, bunun ilk etapta yapılan çalışma olduğunu, daha fazlası için ihale sürecinin devam ettiğini kaydetti. Berova, pandemi hastanesinin de çarşamba günü hizmete açılacağı bilgisini, Sağlık Bakanı Ali Pilli’den aldığını aktardı.

 

18/12/2020 00:01
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TAGS: Pandemi Hastanesi çarşamba günü hizmete açılıyor, HABERKİBRİS, KKTC pandem, hastanesi
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