Pandemi hastanesinde doğum müjdesi

Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner, pandemi hastanesinde bir annenin bugün sağlıklı bir şekilde doğum yaptığını duyurdu. Uçaner, sosyal medya hesabından bebeğin kız olduğunu ve normal doğumla sağlıklı bir şekilde dünyaya gözlerini açtığını ifade etti. Ayrıca bebeği dünyaya getiren annenin doğumdan sonraki PCR testinin negatif çıktığı öğrenildi.

Başhekim Dr. Uçaner'in paylaşımı şöyle:

Minik kız...Hoşgeldin.

Dün gece yarısı normal doğumla Hastanemizde dünyaya gözünü açtı..

Sağlıkla büyü...

Minik çok iyi

Anne çok iyi

Tüm ekibin eline sağlık.

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29/09/2021 08:35