Pandemi Hastanesi’nden sevindiren haber…

Haber Kıbrıs-Özel

Pandemi Hastanesi’nde Covid-19 teşhisi ile yoğun bakım servisinde tedavi gören 3 hasta normal servise alındı.

Yaşları 67, 53 ve 86 olan hastaların sabah saatlerinde normal bakım servisine alınması Pandemi Hastanesi’nde moralleri yerine getirdi.

Öte yandan 67 yaşındaki erkek hastanın 29 Ağustos’ta 86 yaşındaki diğer erkek hastanın 23 Ağustos’ta 53 yaşındaki kadın hastanın ise 1 Eylül’de yoğun bakıma girdiği ifade edildi.

53 yaşındaki kadın hastanın aşısız diğer iki hastanın ise 2 doz aşılı olduğu öğrenildi.

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05/09/2021 12:52