Pandemi hastanesine başvuran covid19 hasta sayısı 320'yi geçti

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17/11/2021

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Pandemi hastanesine başvuran covid19 hasta sayısı 320'yi geçti

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen sabah saatlerinden itibaren pandemi hastanesine başvuran hasta sayısının 320'yi geçtiğini açıkladı.

Özgöçmen'in sosyal medya paylaşımı şöyle:

Dün ki bu gün ki derken,sabahtan bu saate kadar pandemi hastanesine yönlendirilerek müracaat eden covid 19 pozitif tesbit edilmiş ve gözlemine/tedavisine evde mi hastanede mi devam edileceğine karar verilecek hasta sayısı 320 yi geçti! Ve baş vuran hasta sayısı devam ediyor. Söz dinlemeyenlerin diz çökmesi yakındır.!

 

17/11/2021 16:56
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TAGS: Pandemi hastanesi
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