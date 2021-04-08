Pandemi kuralları zahmet değil, sağlığımız için zorunluluktur...

Dünkü yazımda “PCR testi zorunluluğunun kaldırılmasını doğru bulmadığımı”, “PCR merkezleri arıtılırken bazı iş alanlarına zorunluluğun kaldırmasını çelişkili bulduğumu ve vaka artışlarının bundan kaynaklandığını düşündüğümü” yazmıştım…

Bunları yazdım diye bana sitem edenler oldu; marketlerde, restoranlarda, paket servislerde çalışan bazı kişiler; “Bize işkence edilmesini mi istiyorsun? O kuyruklarda beklemeyi kolay mı sanıyorsun?” diye sordu.

Bu arada bazı berberler, kuaförler de 7 günde bir olan PCR test zorunluğunun 14 güne çıkarılmasını olumlu bulduklarını, medyanın bunları kurcalamaması gerektiğini söyledi.

Siteme eden restoran, market çalışanları, “Bize PCR zorunluluğunun kaldırılmasını eleştiriyorsunuz ama devlet çalışanlarına PCR zorunluluğu olmamasını eleştirmiyorsunuz. En az bizim kadar yoğun, kalabalık devlet daire ve kurumları var” dediler.

Hemen şunu söyleyeyim, marketler, restoranlar, paket servisleri ve diğer mağazalarda çalışanların PCR yaptırmasını onlara eziyet olsun diye değil, hem onların hem de tüm halkın güvenliği için istiyorum.

Bunu sadece ben istemiyorum, toplumun büyük bir kısmı kendini güvende hissetmek için, vakaların artmaması için istiyor.

Elbette PCR testi için merkezlere giden insanların oluşturduğu o uzun kuyrukları ve sıkışıklığı doğru bulmuyorum, hatta o görüntüleri eleştirdim de…

Ancak işte bu eleştirilerimizi dikkate alan Sağlık Bakanlığı, PCR test merkezlerini artırdı…

Tam da merkezler artırılmışken neden test zorunluluğu kaldırılıyor ya da azaltılıyor?

Ben de bir market müşterisiyim, restorana gittiğim de oluyor, berberime gidiyorum ve buralara gönül rahatlığıyla gitmek istiyorum… Tabii diğer mağazalara, satış yerlerine de…

“PCR test zorunluluğu kaldırılmasın” diyoruz, çünkü vakaların artmasını istemiyoruz.

PCR testi serbest kalınca zaten bunu yaptırmaktan rahatsız olan birçok kişinin gidip yaptırmayacağını biliyoruz.

Rastgele testler yine devam etsin ama sektörlerin test zorunluluğu da kaldırılmasın, vakalar artıyor, bu kadar rahat olmamalıyız.

Bu arada bazı restoran ve market çalışanlarının “Neden devlet çalışanları PCR yaptırmıyor?” şeklindeki sitemini de haklı buluyorum, zaten biz de bunu daha önce eleştirmiştik.

Halkla temas etmeyen, geri plandaki devlet çalışanları PCR yaptırmayabilir ama halkla muhatap olunan yoğun devlet dairesi ve kurumlarına da PCR zorunluluğu getirilmelidir.

“Özel sektöre yapılıyor, kamuya da yapılsın adaletli olsun” diyenler var, evet adaletli, eşitlikçi olunması önemlidir ama adaletli olmasından çok sağlık açısından önemlidir.

Bütün bunları “eziyet olsun” diye ya da “ona yapılıyor buna da yapılsın” diye değil, vakaların artışını önlemek için istiyoruz.

Vakalar gittikçe artıyor ve üçüncü dalga gelebilir, yine kapanabiliriz…

Genel kapanma olmasın, sektörler kapanmasın, açık sektörlerde kurum bazında kapanmalar olmasın diye PCR testi zahmetine katlanmak gerektiğini söylüyoruz, aynen “maske- mesafe- hijyen” zahmetine katlamanın şart olduğu gibi…

“Zahmet” kelimesi de ne kadar doğrudur bilemiyorum, küresel bir salgın var ve bize bazı şeyleri dayatıyor, bunlar zahmet değil artık, sağlığımız için zorunluluktur.

Bazı işletmelerin, zorunluluk kaldırılmasına rağmen personeline düzenli PCR testi yaptırdığını da biliyoruz, evet böyle olmalı, hem kendimiz hem de tüm ülke için sorumlu davranmalıyız.

Üçüncü dalgayı yaşarsak, yine hep beraber kapanırsak, zararını yine biz göreceğiz, her kapanma büyük yaralar açıyor, her kapanmadan sonra tamiri zor hasarlar oluşuyor, ülke şimdi bile perişan halde, hükümet gerekli katkıyı koyamıyor, o nedenle biz tedbirlerimizi almaya devam etmeli gevşememeliyiz.

Ben yine söyleyeyim; işletmelere PCR testi zorunluluğunu kaldırma ve azaltma kararı bir kez daha gözden geçirilsin, hatta diğer birçok işletme daha bu kapsama alınsın.

Yine halkla muhatap içinde olan, yoğun devlet dairesi ve kurumlarının çalışanları da sistemli PCR testi olmalıdır.

Normal zamanda değiliz, daha uzun sürecek yakıcı bir küresel sorun yaşıyoruz, bazı kuralları yaşam biçimimiz haline getirmeliyiz, hem kendimiz hem de tüm ülke için…

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08/04/2021 18:20