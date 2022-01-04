Pandemi mücadelesinde bir 'pes etmişlik' hali var

Birçok ülkede Covid-19’un Omicron varyantı çok hızlı bulaşıyor, neredeyse hızına yetişilemiyor.

Doğal olarak bizde de öyle olacaktı, beklenti böyleydi, beklendiği gibi de oluyor.

Hep daha önce olduğu gibi… Önce başka ülkelerdeki olayları medya aracılığıyla gördük, sonra benzer şeyler bizde de oldu.

Aslında bu küçücük ülkede, başka ülkelerde önceden gördüklerimize karşı tedbirli olsak, varyantlardan bu kadar etkilenmeyebilirdik.

Ancak tedbir almıyoruz, bekliyoruz ki gelsin bizi teslim alsın…

Bazen duyuyorum; “gafil avlandık” deniyor. Ne gafil avlanması?

Gafil avlanmak; “beklenmedik bir sırada yakalanmak, habersiz ve hazırlıksız bir anda bir olayla karşılaşmak” demektir, halbuki biz göz göre göre zor durumda kalıyoruz.

Tedbir alacağımıza oturuyoruz ve felaket gelsin bizi bulsun, darmadağın etsin diye bekliyoruz.

Omicron varyantı, Delta varyantı kadar hırpalamıyormuş kişileri, daha rahat geçiriyorlarmış…

Tamam da sonuçta bu da bir hastalık, insanlar hasta oluyor, halsiz düşüyor, çalışamaz duruma geliyor, bir tedavi ihtiyacı hissediyor, üstelik başkalarına bulaştırmamak için izole olması gerekiyor. Omicron da kronik hastalığı olanları riske sokuyor…

Sonuçta Omicron da sağlık sistemlerinin tıkanmasına neden oluyor.

Az buz işler mi bunlar? Bizim bunu küçümseme lüksümüz mü var?

Başka ülkeler Omicron’u neden küçümsemiyor? Neden çeşit türlü tedbir alıyor?

Çünkü halkın sağlığını yitirmesi demek, ülkedeki tüm sistemin sekteye uğraması demektir.

Bulaş geniş kitlelere yayılır, bireyler sağlığını yitirirse, başta ekonomi olmak üzere, bir ülkedeki tüm sistem zarar görür…

Hele bizim gibi sağlık sistemi zaten istenen seviyede olmayan bir ülke daha çok etkilenir, çaresiz kalır.

Salgının ekonomimize verebileceği zararı zaten deneyimledik, gördük, büyük perişanlık yaşadık.

Hal böyleyken, hükümetin, ilgili bakanlığın duyarsızlığı, hantallığı bizi yine ciddi bir krizin eşiğine getirdi.

Süratle bulaşan Omicron’un ülkeye geleceği aşikarken, tam da bu dönemde Covid-19 salgınıyla ilgili mücadele su koyuverilmeye başlandığı, bir vazgeçme ruh haline girildiği gözlemleniyor.

İşte bakın bugün 700 pozitif vakayı gördük, bunların temaslıları da olduğunu düşündüğümüzde kim bilir kaç bin kişiye ulaşacak…

Birkaç gündür temas takip ekibinin yetersiz kaldığıyla ilgili şikayetler geliyor.

Ekip, pozitif vakalara yetişemez hale geldi, pozitif hastalar muhatap bulamıyor, muhatap bulduğunda kendilerine “sizi arayacağız” deniyor ama aranmıyorlar, günlerce hastaneye çağrılmıyorlar…

Pozitif olduğunu bilen ama çağrılmadığı için işlerini yapmak isteyen, canı sıkıldı diye ortada dolaşan insanlar var. Bir de pozitif olduğunu bilmeden toplum içine karışıyor birçok kişi.

“1102” numaralı telefonla ilgili şikayetler bitmek bilmiyor, telefon çalıyor çalıyor ama cevap veren yok. 21’inci Yüzyıl’dayız ama halen doğru dürüst bir çağrı sistemine sahip değiliz.

Resmen ipin ucu kaçırıldı… Tecrübelenip, artık hastalığa karşı daha tedbirli olunması gereken bir zamanda resmen dört ucunu bıraktılar.

Belliydi böyle olacağı, iki yıl geçti halen bir sistem kurulamadı, iki yıl boyunca aynı insanlara yüklenildi, takviye yapılamadı, pandemi mücadele ekibi ezildi elendi, bitap düştü…

Böyle mi olacaktı yani? Bir yere gelecek ve pes mi edecektik? Bu mu yani? Bu mu yöneticilik?

Sorun yalnızca pandemi mücadelesinde de değil, bir tamam sağlık sistemi dağılmış, hekimler sorunları sıraladı, eylem yapıyor, Sağlık Bakanlığı dikkate almıyor, hastalar mağduriyet yaşıyor ve biz seçime gidiyoruz.

Evet seçim var… Seçim var da ülke yöneticileri, bir seçim arifesinde marifetini böyle mi gösterecekti?

Ne diyeceksiniz halka; “yüzümüze gözümüze bulaştırdık ama yine de bizi seçin” mi diyeceksiniz? İflastan propaganda yaratmayı mı düşünüyorsunuz?

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04/01/2022 23:04