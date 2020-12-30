Pandemide bir bebeğe hazırlanmanın 10 yolu

Hamileliğinizin insanların yaşama ve önemli olayları kutlama şeklini tamamen değiştiren dünya çapında bir salgına gelmesi oldukça can sıkıcı olabilir. Koronavirüs salgını sırasında bebeğinizle tanışmak için gerçekleşen geri sayım alışılmıştan biraz farklı gözükebilir.

Normalde heyecanla ailecek gidilen doğum öncesi randevuların çoğuna büyük olasıkla tek başınıza katılacaksınız. Hatta bebek eğlenceniz bile online olabilir. Koronavirüse önlem olarak taktığınız maske hormonal aknelerinizle birleşip daha da kötü bir hal alabilir. Ancak pandemi olsun ya da olmasın her ebeveynin deneyimleyeceği bazı gerçekler ve bunlara hazırlanmanın yolları vardır.

Lafı daha fazla uzatmadan yaşadığımız bu çılgın dünyada yeni bir bebeğe nasıl hazırlanacağınıza dair harika bir liste verelim.

Her iki üç saatte bir alarm kurun. Çünkü hamileliğin son günleri ve bebek doğduktan sonra sık sık uyanmanız gerekecek. Bu duruma bir ön hazırlık yapabilirsiniz.

Diğer aile bireylerine bir kulak içi kulaklık takmasını önerebilirsiniz. Yoksa bu alarmlarla birlikte onlar da sık sık uykularından uyanacak.

En yoğun anınızda maskenizi takın. En rahat hissettiğiniz maskeyi bulana kadar buna devam edebilirsiniz. Doğum sırasında gergin yüzünüze uyacak maskeyi bulmak için bu harika bir hazırlık olabilir.

Bir fincan kahve yapın ve soğumaya bırakın. Doğumdan sonra bu gibi keyifleriniz yarıya bölünebileceğinden bunu önceden deneyimleyebilirsiniz.

Bir oyuncak bebek üzerinde kundaklama ve bebek bezi takma tekniklerini uygulayın.

Günlük konuşmalarınıza bebek, meme uçları gibi birkaç ay sonra sık sık kullanacağınız kelimeleri ekleyin.

Sahip olduğunuz en güzel kıyafeti giyin ve üzerine kokulu bir sıvı dökün. Bebeğiniz dünyaya geldiğinde bu durum da sık sık gerçekleşebilir. Şimdiden alışmanız iyi olabilir.

Ebeveynlik hakkında sanal eğitimlere katılın. Bu dönemde yüz yüze eğitimler oldukça riskli olduğundan sanal eğitimler de ihtiyacınıza uygun olabilir.

Bebeği ziyaret etmek isteyen konuklar için el dezenfektanı gibi antibakteriyel temizlik malzemeleri alın. Ziyaretçi kabulü tamamen size kalmış bir durum olsa da yine de bir süre daha tercih etmemelisiniz.

Bu habere tepkiniz:



30/12/2020 13:52