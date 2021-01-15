Pandemide işten ayrılanların yüzde 80’i kadın

Great Place to Work Enstitüsü, pandemi döneminde 400 binden fazla çalışan ebeveynin iş deneyimini araştırdı. Yapılan araştırmada, çalışan annelerin tükenmişlik yaşama ihtimalinin, çalışan babalara oranla yüzde 28 fazla olduğu belirlendi.

1992’den beri küresel çapta en iyi işverenleri belirleyen Great Place to Work Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen ve 400 binden fazla katılımcının yer aldığı araştırmada, çalışan ebeveynlerin yaklaşık yüzde 60’ının pandemi döneminde çocuk bakımı konusunda işverenlerinden destek görmedikleri belirlendi. Great Place to Work sertifikalı işletmelerin ise yüzde 78’i çalışanlarına çocuk bakımı konusunda destek veriyor. Araştırma, çalışan ebeveynler üzerine yapılmış en kapsamlı araştırma olma özelliği taşıyor.

Çalışan kadınların dörtte biri işten ayrılmayı düşünüyor

Çalışan annelerin tükenmişlik yaşama ihtimalinin çalışan babalara oranla yüzde 28 fazla olduğu belirtilen araştırmaya göre, pandemi döneminde işten ayrılanların yüzde 80’i kadın çalışanlardan oluşuyor. Araştırmada dikkat çeken diğer bir veriye göre, kadınların dörtte biri COVID-19 nedeniyle daha az stresli bir işte çalışmayı ya da çalışma hayatından tamamen çekilmeyi düşünüyor.

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15/01/2021 18:23