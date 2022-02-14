Pandemide 'kırık kalp sendromu' vakalarında gözle görülür artış

Daha çok 50 yaş üstü kadınlarda görülen, stres ve üzüntüden kaynaklanan 'kırık kalp sendromu' Kovid-19 salgınında artış kaydetti.

Tıbbi adı 'Takotsubo kardiyomiyopatisi' olan ama halk arasında 'kırık kalp sendromu' olarak bilinen rahatsızlık daha çok 50 yaş üzerindeki yalnız kadınlarda görülüyor.

ABD’deki hastane kayıtlarına göre, stres ve üzüntüden kaynaklanan bu vakalar, pandemide gözle görülür bir artış kaydetti.

Psikolojik bir rahatsızlık olarak görünen bu sendrom, kalp damar hastalıklarını da beraberinde getirerek ölüme neden olabiliyor.

'Aşırı stresin neden olduğu bir durum'

ABD'nin Missouri eyaletinde bulunan Saint Luke's Hastanesi'nde kardiyolog olan Dr. Tracy Stevens, "Kırık kalp sendromu, muhteşem bir kas olduğunu bildiğimiz kalpte aşırı stresin neden olduğu bir durum" tanımlamasını yapıyor.

Duygusal stres, öfke veya korku tarafından tetiklenen sendrom, salgında daha çok insanda görülmeye başladı.

'Stres ve kederle başa çıkmanın en iyi yolu paylaşmak'

Missouri Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden kardiyolog Dr. Paramdeep Baweja, kırık kalp sendromu vakalarındaki artışa ilişkin "Bu salgın pek çok kişinin hayatını büyük ölçüde değiştirdi. Elbette ki, stres ve kederle başa çıkmanın en iyi yolu, bunu diğer insanlarla paylaşabilmek" ifadelerini kullandı.

Amerikan Kalp Derneği'ne göre , 'hayatı tehdit eden' sendrom kalp krizini taklit ediyor. Göğüs ağrısı ve nefes darlığı gibi belirtiler, kalbin birincil pompalama odası geçici olarak genişlediğinde ve yetersiz çalıştığında tetikleniyor.

En keskin artış 50 yaş ve üstü kadınlarda

Derneğin yayın organında geçen sonbaharda yayınlanan araştırmaya göre , kırık kalp sendromu vakalarındaki en keskin artışlar 50 yaş ve üstü kadınlar arasında kaydedildi.

Çalışma, 2006'dan 2017'ye kadar ABD hastanelerindeki 135 bin 463 vakayı analiz etti.

Hastalar genellikle günler veya haftalar içinde iyileşebilse de bazı araştırmalar, halihazırda kardiyovasküler hastalıklarla mücadele edenlerin daha büyük bir risk altında olduğunu gösteriyor.

Hastalığın kadınlarda neden daha yaygın olduğu ise henüz bilinmiyor.

Kardiyoloji uzmanı Erdoğdu: Ölümcül olabilir

Öte yandan Medicana Sivas Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Erdoğu, kırık kalp sendromunun özellikle genç yaşta ki kadın hastalarda görüldüğünü belirterek, üzüntülü ya da beklenmeyen bir olay sonrası gelişen sendromun ölümcül olabileceğini belirtti.

Erdoğu, "Kırık kalp sendromu genç yaşta özellikle kadın hastalarda meydana gelen bir sendromdur. Üzüntülü ya da beklenmeyen bir olay sonrasında oluşan kalp krizini taklit eden bir durumdur. Tehlikeli bir durumdur. Bu hastalar göğüste ağrı, nefes darlığı ve bazen ani ölümler gibi durumlarla karşılaşabiliyorlar. Hastaların karşılaşmış olduğu şikayetler kalp krizine çok benziyor. Hastaların göğsü ağrıyor nefesi daralıyor, genel durumlarında kötüleşme meydana geliyor. Acillere müracaat ettiklerinde yapılan tetkiklerinde hem EKG bozukluğu hem de kanda bozulma gibi bir tabloyla karşılaşıyoruz. Bu hastalar bizim açımızdan ilk etapta kalp krizi gibi değerlendiriliyor ve hastaları erken anjiyo alıp damarlarına bakıyoruz. Damarlarına baktığımızda bu hastalarda gördüğümüz, damarlarda tıkanma olmadığıdır. Bu hastalarda süreç içerisinde kalp rahatsızlığı, ritim bozukluğu, solunum ya da kalp durması meydana gelebiliyor" dedi.

'Gençlerde de görülüyor'

Erdoğu, kırık kalp sendromunun özellikle gençlerde görüldüğünü ifade ederek, "Başlatan sebepler çoğunlukla beklenmeyen ani meydana gelmiş vücudun ve psikolojik sistemin uygun olmadığı insan kayıpları, hastalıklar, beklenmeyen bir takım haberleri duymak gibi gelişmeler olabilir. Genç insanlarda ortaya çıkan bir durumdur. Bu hastaların hastaneye erken müracaat etmeleri oldukça önemli. Erken anjiyolarını yapmak da oldukça değerli çünkü gereksiz ilaç tedavisinden korunmuş oluyorlar. Eğer anjiyoları yapılmazsa bu hastalar halen daha kalp kriziymiş gibi tedavi ediliyorlar. Gereksiz kan sulandırıcılar almak zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla hastalara ilk etapta kalp krizi gibi davranmak, anjiyosunu yapmak, gereken önlemleri almak oldukça değerli. Eğer damarları açık çıkarsa bu hastaların kırık kalp sendromundan şüphelenmek önemli" diye konuştu.

'Teskin ve teselli edilmesi önemli'

Kırık kalp sendromundan hastaların korunmasının mümkün olduğunu belirten Erdoğu, "Belki önlemenin en önemli yolu bu tarz beklenmeyen olaylara maruz kalmış insanların teskin edilmesi, teselli edilmesi, ortamdan uzaklaştırılması, ilgi ve alakaların başka yöne kaydırılması. Bir takım çevresel etmenlerle veya kişilerin ailesinin, çevresinin destekleri ile bu tarz bir hastalıktan kişiler korunabilir. Kırık kalp sendromu çoğunlukla bayanlarda özellikle meydana gelen, çoğunlukla yaz aylarında oluşan bir hastalık. Göğüs ağrısı olduğunda dikkatli takip etmek ve bir an önce hastaneye müracaat etmek oldukça önemli. Bu hastalıktan kaynaklı ölüm riskleri var, özellikle klinik durumu aynı kalp krizine benzediği için ritim bozuklarının ani kalp de durma gibi bir takım durumların bu hastaların başına gelme gibi ihtimali söz konusu. Çok ağır olgularda kalıcı kalp yetersizliği meydana gelebiliyor" değerlendirmesini yaptı.

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14/02/2022 10:23