Pandemilerin Dünü, Bugünü ve Geleceği GAÜ’de Masaya Yatırıldı
22/04/2021
Girne Amerikan Üniversite (GAÜ) Tıp Fakültesi akademisyeni Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hasan Acar moderatörlüğünde, “Pandemilerin Dünü, Bugünü ve Geleceği. Neler Yapmalıyız?” başlığında online panel düzenlendi.
Yayına, GAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazmi Özer, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ABD Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mayda Gürsel, emekli Albay Zeki Aksoy ve GAÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serpil Ünyayar katıldı.