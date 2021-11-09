Pandeminin karanlık yüzü: Binlerce ton atık denizlere karıştı

Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan ve yaklaşık 2 yılda 5 milyon kişinin hayatını kaybetmesine yol açan corona virüsü salgını pek çok alanda yıkım yaratmaya devam ediyor.

Salgınla mücadele aralıksız sürerken, maske ve koruyucu ekipmanların önemi geçtiğimiz dönemde açık şekilde ortaya çıkmıştı. Maske ve eldiven gibi ekipmanların kullanımı pandemi şartlarında patlama yaparken, dünyanın mücadele ettiği başka bir sorunu da körükledi.

Çin’in Nanjing Üniversitesi uzmanları, pandemi dönemindeki çevre kirliliğine ilişkin önemli bir araştırmaya imza attı. Araştırmacılar, pandemi başından bu yana Covid-19’la mücadelede kullanılan 26 bin ton plastik atığın okyanuslara ve denizlere ulaştığını öne sürdü.

TOPLAM 8.4 MİLYON ATIK OLUŞTU



Pandeminin başından bu yana 193 ülkede 8.4 milyon ton plastik atık oluştuğunu belirten Nanjing Üniversitesi’nden Yiming Peng ve Peipei Wu, İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden The Guardian’a yaptıkları açıklamada, “Covid-19 pandemisi tek kullanımlık plastiklere olan talebi artırdı. Bu durum halihazırda kontrolden çıkmış olan plastik atıkların denetimi üzerindeki baskıyı artırdı” dedi.

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09/11/2021 10:14