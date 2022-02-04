Pandemiye rağmen silahlanmaya son 18 yılın en yüksek bütçesi ayrıldı

Silahlanma bütçesini bu yıl son 18 yılın en yüksek seviyesine çıkaran Güney Kıbrıs’ın, mevcut hava savunma şemsiyesine yeni ve modern silah sistemleri eklemek için çeşitli ülkelerden aldığı teklifleri değerlendirmeyi en geç Mart ayında tamamlayacağı bildirildi.

Rum ve Amerikan özel kuvvetlerinin katılımıyla ortak bir tatbikat icra edilmekte olduğu, kod adı, senaryosu, ne zaman başladığı hakkında bilgi verilmeyen tatbikatın bugün tamamlanacağı haber verildi.

Alihtia’nın “Modern Hava Savunma Şemsiyesi… Bir veya İki Ay İçinde Milli Muhafız Ordusu’na Yeni Silah Sistemi” başlığıyla ikinci manşet yaptığı habere göre, alınacak yeni silah sistemiyle “hava sahasının karadan ve denizden gelecek tehditlere karşı korunması” amaçlanıyor. Söz konusu sistemin “tamamen savunma amaçlı olduğu” da öne sürüldü.

Savunma Bakanı Haralambos Petridis gazeteye yaptığı açıklamada, “Prosedür ilerliyor. Bir veya iki ay içerisinde sonuçlandıracağımızı düşünüyorum. İsteğimiz, savunma kabiliyetimizi güçlendirmektir. Kıbrıs diplomatik ülkedir ve anlaşmazlıklarını diplomasiyle çözmek istiyor. Herhangi bir silahlanma yarışına girmedik” ifadelerini kullandı.

Gazete, RMMO’nun, modern silah sistemleri edinme ve mevcut silah sistemlerinin bakımı için bu yıl ayrılan bütçenin son 18 yılın en yüksek bütçesi olduğuna dikkat çekti ancak miktar belirtmedi.

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04/02/2022 12:03