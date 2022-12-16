Pandemiyi bildiğini iddia eden medyumdan 2023 tahminleri

Eski ABD başkanı Donald Trump'ın seçimde yenileceğini, Black Lives Matter hareketininin doğacağını ve Paris'teki büyük Notre-Dame Katedrali’ndeki yangını önceden tahmin ettiğini öne süren Londralı medyum Nicolas Aujula, 2023 tahminlerini açıkladı.

New York Post’un haberine göre Kim Kardashian ve Kanye West ayrılığını da tahmin eden 37 yaşındaki medyum, 2023 yılına dair 8 tahminini paylaştı.

İngiliz diplomasisini ilgilendiren bir konuyla ilgili gelişmelerin yaşanacağını paylaşan medyum, büyük bir İngiliz yapının yanacağına dair yorumlarda bulundu.

Ünlü şarkıcı Madonna’nın gelecek yıl derin bir üzüntü yaşayacağını söyleyen medyum, “Önünde çok zorlu bir yıl var gibi görünüyor” dedi.

İngiliz kraliyet ailesinin popülaritesinin azalacağını düşünen medyum, “Kraliyet ailesinin gelirinin ve popülaritesinin düşeceğini düşünüyorum. Böylece mülklerini satabilirler veya bir mülklerini otele çevirebilirler veya gelirlerini çeşitlendirmek zorunda kalacaklar” dedi.

Bu yıl Renaissance albümüyle adından sıkça söz ettiren R&B müziğin yıldız ismi Beyonce hakkında kehanette bulunan medyum, “Şarkıcı gelecek yıl hayatında bir değişim yaşayacak. İlişkisini de sorguladığı bir dönem yaşanabilir” dedi.

Kraliçe II. Elizabeth’in ardından tahta çıkan Kral Charles’ın gelecek yıl sağlık sorunları yaşayacağını öngören medyum, 74 yaşındaki Kral’ın kalp sorunları yaşayacağını söyledi.

İngiliz ekonomisinin gerilemesi üzerine konuşan Aujula “Ekonomik düşüş gelecek yıl daha da artacak ve belki de 6-7 yıl sürecek” açıklamasında bulundu.

İngiltere'de iktidarda olan Muhafazakar Parti bu yıl 3 lider değişikliği gördü. Boris Johnson, 7 Temmuz'da istifa etti, ardından Liz Truss göreve geldi. Truss, açıkladığı ekonomi politikalarına gelen tepkilerin ardından koltuğunu bırakmak zorunda kaldı. Sonrasında Hint kökenli Rishi Sunak, ülkenin yeni başbakanı oldu.

Anjula, Muhafazar Parti'deki talihsizliğin bu yılda devam edeceğini tahmin etti. Kahine göre, Muhafazakar parti Haziran ve Ağustos ayında bir kriz daha yaşayacak.

Medyum, gelecek yıl elinde İngiliz bayrağı olan bir bisikletçinin bir çeşit rekor kıracağını söyledi.

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16/12/2022 21:34