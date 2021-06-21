Kuzey Makedonya ile Avrupa Şampiyonası'da mücadele eden Goran Pandev, "Galatasaray, Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri" açıklamasını yaptı.

Kuzey Makedyonya ile Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'nda mücadele eden Goran Pandev, beIN SPORTS'a konuk oldu.

Makedon oyuncu Galatasaray sorusuna, "Tabii ki Galatasaray her zaman hatıralarımda kalacak. Hatta sadece benim değil, ailemin de. Galatasaray, Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri. Çok sayıda maç oynamasam da başarılı bir sezon yaşamış olmaktan çok mutluyum. Şampiyonluk yaşadık, Türkiye Kupası'nı kazandık" cevabını verdi.

Süper Lig'in Avrupa'da önemli olduğuna değinen tecrübeli golcü, "Galatasaray Türkiye'nin en büyük takımlarından biri ve her sene şampiyonluk için mücadele etmeyi hak ediyor. Ayrıca Türkiye Süper Ligi, Avrupa'nın en iyi liglerinden biri. Oynamak zor. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe de her yıl şampiyonluk için mücadele ediyor" diye konuştu.

37 yaşındaki oyuncu, 2014-15 sezonunda Galatasaray forması giydi. Sarı-Kırmızılı kulüpte 17 maça çıkan Pandev, 7 gol 2 asistlik performans sergiledi.

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21/06/2021 16:44